Звания Героя России удостоен 13 дагестанец с начала СВО

Звание Героя России было присвоено уроженцу Дагестана Магомеду Исбакиеву, который спас сослуживцев, но погиб сам. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Меликов.

Руководитель отметил, что Магомед стал 13-м дагестанцем, удостоенным подобного звания с момента начала СВО. Ранее о его подвиге президенту России Владимиру Путину сообщил гвардии майор Денис Диденко, который ходатайствовал перед главой государства о присвоении уроженцу Северного Кавказа звания Героя России.

Группа Исбакиева обеспечивала перегруппировку российских войск в Херсонской области. В течение суток они ликвидировали до 20 единиц бронетехники и свыше 200 человек личного состава противника. Получив несколько ранений, Магомед все равно продолжал выполнять поставленную командованием задачу, но погиб. Он покоится на военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Ранее сообщалось о том, что солист группы Uma2rman Владимир Кристовский лично приехал на московский пункт отбора на военную службу по контракту, чтобы поддержать принявших важное решение мужчин.