Участник СВО спас упавшую с балкона девочку в Иркутске

По словам военнослужащего, которые приводит издание, он участвовал в боевых действиях с 2022 года, но был демобилизован по состоянию здоровья несколько месяцев назад. В день происшествия он и его друг направлялись на встречу с сослуживцем. Проходя мимо жилого дома, они заметили, как сначала упал телефон, а затем с балкона сорвалась школьница.

Мужчина рассказал, что девочка упала прямо на него и они вместе рухнули на землю. Он добавил, что каким-то образом успел среагировать и подхватить ее так, чтобы защитить голову и грудь от удара, не думая о собственной безопасности.

Сам спаситель не получил травм, однако у девочки были диагностированы переломы ног и челюсти. На следующий день после инцидента военные вернулись к этому дому, чтобы узнать о состоянии ребенка и поговорить с ее родителями.

Ранее сообщалось, что участник СВО погиб в родительском доме из-за укуса насекомого.