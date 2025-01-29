Мальчик из Курской области каждый день встречает российских военных с государственным триколором, поддерживает их и может целый день простоять на своем «посту». Об этом рассказала мать ребенка в беседе с RT .

Мальчик, по словам матери, постоянно гуляет и находится на улице, высматривая российских военных. Он активно следит за новостями и обстановкой, изучает военную технику и дружит с некоторыми солдатами особенно плотно. Многие бойцы не просто машут в ответ, а останавливаются, чтобы поговорить, угостить ребенка сухпайком и пожать руку. По их признанию, приветствие ребенка дарит им поддержку.

«Они подарили сыну форму, бронежилет, каску. Кто-то останавливается, чтобы просто дать ему шоколадку или сухпаек солдата. Серёжа стал разбираться в военной технике уже лучше папы», — рассказала мать мальчика.

Ранее российские военные отметились успехом в ДНР: они освободили важный пункт Великую Новоселку. Над одним из зданий разместили флаг России.