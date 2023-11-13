Участник СВО встретился с учениками школы в Павловском Посаде

Понедельник прошел для ребят школы №11 в Павловском Посаде с традиционного построения, поднятия флага и «Разговора о важном».

В качестве почетного гостя на разговор пригласили выпускника учебного учреждения, участника СВО, гвардии сержанта Виталия.

Он рассказал, что закончил в этой школе 9 классов в 90-х годах. Затем было училище и срочная служба в армии на границе.

«По мобилизации призвался в 2022 году в сентябре. Прошел обучение и боевое слаживание в Беларуси. По распределению попал в первый гвардейский танковый полк», — отметил Виталий.

Дети с огромным интересом слушали рассказ защитника Отечества, а потом наперебой начали задавать волнующие вопросы.

Отметим, что в Большедворской школе в этом году впервые появился кадетский класс. Сегодня в нем насчитывается 22 ученика, из которых 19 мальчиков и 3 девочки.

Юнармейцы поблагодарили участника СВО за очень интересный рассказ и общение и пожелали скорейшего возвращения домой с Победой.

В завершении встречи преподаватели и ученики школы передали бойцу письма детей для наших солдат и посылку, которая поможет им в тяжелых, полевых условиях.

Отметим, что волонтеры округа регулярно поддерживают наших защитников, отправляя помощь на фронт.