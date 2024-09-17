Викторию Абрамченко назначили на должность вице-спикера Госдумы

Бывшая вице-премьер Виктория Абрамченко назначена на должность вице-спикера Государственной думы от «Единой России». Соответствующая информация была опубликована в официальном телеграм-канале партии.

Уточняется, что решение о новом назначении было принято 17 сентября в ходе пленарного заседания Госдумы. С 2020 по 2024 год Виктория Абрамченко являлась заместителем председателя Правительства России.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме рассмотрят законопроект, согласно которому будет введена уголовная ответственность за дипфейки.