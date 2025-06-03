Гражданин Италии, год сражавшийся на стороне России в ходе СВО, заявил, что не может вернуться на родину — там его ждет уголовное преследование. В интервью RT он рассказал , что итальянские власти называют его «российским террористом».

Как рассказал иностранец, воевавшие за Украину соотечественники беспрепятственно возвращаются домой, в то время как его хотят наказать за поддержку и помощь России.

«В Италию я вернуться не могу: меня там сразу посадят в тюрьму. На данный момент Италия считает меня „российским террористом“, так что возвращение не вариант…» — рассказал военный.

Решение присоединиться к СВО итальянец объясняет семейными обстоятельствами. Его жена — уроженка Луганска, чей дом был разрушен украинским снарядом. После этого он не смог оставаться в стороне. Пока мужчина планирует остаться в России, где чувствует себя в большей безопасности, чем в Европе.

Ранее сообщалось, что в ЛНР австралийского наемника осудили на 13 лет.