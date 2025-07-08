Участника СВО пытаются лишить единственного жилья во время службы

Тюменские чиновники сняли с регистрации участника СВО Юрия Олейника, пока он находился на фронте. Об этой ситуации пишет портал 72.RU.

Комната бойца в муниципальном пансионате опечатана, и теперь раненый боец рискует остаться без крыши над головой. История началась в 2002 году, когда Олейник, оказавшись в трудной ситуации, переехал к родственнику в комнату на улице Судостроителей. За два десятилетия мужчина официально зарегистрировался, исправно платил за коммуналку и считал это жилье своим единственным домом.

В 2017 году пожар в соседней квартире повредил и комнату Олейника. Пока он медленно восстанавливал жилье, работая вахтами на железной дороге, здание включили в программу реновации. В 2019 году администрация впервые попыталась выселить мужчину, но суд подтвердил его право на проживание. Однако в марте 2022 года, когда Олейник уже подписал контракт с армией, чиновники в одностороннем порядке сняли его с регистрации. Формальной причиной стало отсутствие его имени в ордере 1994 года, где стояла лишь фамилия родственника военного.

Сейчас тяжелораненый боец лечится в госпитале, а его адвокаты доказывают в суде незаконность действий чиновников. Прокуратура Тюменской области уже поддержала иск о восстановлении регистрации.

Между тем администрация настаивает, что действовала в рамках закона, ссылаясь на судебные решения 2019–2020 годов.

Ранее сообщалось, что исповедующий язычество боец СВО вернулся в православие после молебна.