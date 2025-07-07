Боец СВО вернулся к православию после коллективного молебна

Боец, участвующий в специальной военной операции (СВО) и ранее придерживавшийся языческих верований, после молитвенного обряда вновь обратился к православию. Об этом поделился в своем телеграм-канале отец Виктор (Ленок), священник Богоявленского кафедрального собора в Москве.

По его словам, был проведен коллективный молебен для военнослужащих одного из подразделений. После завершения молебна один из солдат, который был язычником, выразил стремление вернуться в христианскую веру.

Священник отметил, что боец попросил его совершить обряд возвращения и отказался от язычества, воссоединившись с Христом. Ленок подчеркнул, что даже ради одного этого случая стоило приехать в зону СВО. Он также дал понять, что считает это событие важным и значимым в духовном плане.

Ранее сообщалось, что мужчина из Забайкалья ушел на СВО, чтобы погасить алименты.