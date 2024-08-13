Участника СВО с теплотой встретили жители Талдомского городского округа

Встреча с волонтерами состоялась в Молодежном центре «Выбор». Сюда пришли неравнодушные к судьбе героя. За чашкой чая он рассказал всем присутствующим о том, как идут дела в зоне проведения специальной военной операции.

Женщины Талдомского городского округа прилагают много сил для того, чтобы максимально приблизить Победу, находясь в тылу. Активисты разных возрастов, интересов и профессий объединились во благо Родины. В свой труд они вложили не только силы и время, но и душу.

Волонтеры передали бойцу маскировочные сети. Также они пожелали ему скорейшего возвращения в родной дом. Он, в свою очередь, горячо поблагодарил активистов за их неоценимую работу.

Другие герои, находящиеся прямо сейчас на передовой, тоже получат помощь. Совсем скоро грузовик «Урал» доставит туда медикаменты, одежду, продукты питания и средства личной гигиены. Каждая вещь приближает Победу над противником!