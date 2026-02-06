Участникам СВО и их семьям напомнили о чате медицинской психологической поддержки

«Психологическая помощь нужна именно здесь и сейчас. Нам важно помочь каждому. В чате команда опытных специалистов, которые бесплатно консультируют по различным тревожным состояниям. Важно то, что к нам можно обратиться анонимно, мы не требуем раскрывать персональные данные. Мы видим высокую востребованность такого формата помощи, — отметила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.