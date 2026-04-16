«Цепь на шее и погреб»: в Саратовской области осудили подруг, пытавшихся утопить россиянку с моста

Две подруги и их 28-летний приятель решили расправиться с девушкой, которая помогла полиции поймать их знакомого. За это они избивали ее ножом, срезали волосы, а затем заперли в погребе гаража. Но и этого им показалось мало. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Ночью 30 сентября 2024 года 25-летняя жертва обратилась в полицию и сдала разыскиваемого. За это ее схватили на улице Проезжая. После избиения и плена в подвале, подруги вывезли женщину к озеру. Там они обмотали её шею веревкой и цепью, перетянули рот, связали руки и сбросили с моста в ледяную воду. Искупить кровью — так они, видимо, решили отомстить за «предательство».

Но жертва выжила. Чудом освободившись от пут, она удержалась на плаву. Однако палачи не успокоились — снова затолкали ее в погреб. Там женщину и нашёл случайный прохожий. Суд приговорил каждую из подруг к девяти годам колонии общего режима. Сообщник пойдёт под суд отдельно.

