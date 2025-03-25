Участникам СВО предоставили возможность полного списания кредитных долгов

В беседе с корреспондентом РИА Новости Давид Адамс, руководитель юридической компании «АИД», специализирующейся на профессиональных услугах в сфере права, сообщил , что участники специальной военной операции, заключившие контракт с Вооружёнными силами Российской Федерации после 1 декабря 2024 года, а также их супруги теперь могут рассчитывать на полное списание своих кредитных обязательств.

Он сообщил, что эта инициатива затрагивает не только военных, но и их семьи, предоставляя возможность погасить долги по потребительским и ипотечным займам до 10 млн руб.

«В 2025 году возможность полного списания долгов по кредитам предоставлена участникам специальной военной операции, заключившим контракт на службу в Вооруженных силах Российской Федерации после 1 декабря 2024 года. Однако право на списание долга возникает только в отношении кредитов, взыскание по которым началось до установленной даты», — рассказал Адамс.

Специалист в области права объяснил, что это связано с тем, что государство оказывает поддержку военнослужащим, которые выполняют свои обязанности в условиях повышенного риска. Помимо того, что они освобождаются от финансовых обязательств, государство также берет на себя ответственность за защиту их семей от последствий долговой нагрузки. Для этого создается специальный правовой механизм, который не позволяет банкам продолжать взыскание долгов.

«Это означает, что в случае соответствия установленным критериям все принудительные процедуры — судебные разбирательства, исполнительные производства, арест имущества — прекращаются, а задолженность аннулируется», — добавил Адамс.

Ранее сообщалось, что военнослужащим, заключившим контракт от Московской области, напомнили о мерах соцподдержки.