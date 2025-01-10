Участниками праздника «Мама, папа, я – спортивная семья» стали 40 многодетных семей из Пушкино

В мероприятии приняли участие более 400 человек. В частности, участниками спортивных соревнований стали 40 многодетных семей Городского округа Пушкинский. Родители и дети показали свое мастерство. Они выполняли различные задания: проходили полосу препятствия, выполняли упражнения на координацию, перетягивали канат, играли в большие шашки. Несмотря на спортивную ориентированность мероприятия, спорт — не главное.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

Координатор проекта «Семья первых» Анастасия Иванова пояснила, что цель проекта — позволить родителям и детям совместно провести время, помогать друг другу и вместе радоваться своим достижениям. Соревнования приурочили новогодним праздникам и Дню многодетной семьи.

Победителей и проигравших на мероприятии не оказалось. Каждая семья получила подарок — футболки и термонаклейки. Организаторы отметили, что даже сувениры имели символичное значение. Так, наклейки необходимо перенести на футболки при помощи специальной технологии. Для этого ребятам понадобится помощь взрослых, а значит, у семей появится еще один повод побыть вместе.