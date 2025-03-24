Участниками Всероссийской акции «100 баллов для Победы!» стали шатурские выпускники

Муниципальный округ Шатра стал участником Всероссийской акции «100 баллов для Победы!», приуроченной Году защитника Отечества.

Мероприятие состоялось в шатурском лицее. Подбодрить ребят перед предстоящей сдачей экзаменов собрались сотрудники администрации округа, представители общественных организаций, участники спецоперации, педагоги и директора школ.

Зал чествовал 80 учеников школ округа, которые показали высокий результат на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. В нынешнем году на золотые и серебряные медали претендуют 46 старшеклассников. Ребят пригласили на сцену, чтобы поблагодарить за высокие достижения в учебе.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

«Мы понимаем, в какой важный, сложный и ответственный период вы вступаете. Вдохновляйтесь историями героев — защитников Отечества, которые, несмотря на все трудности, добиваются поставленных целей. Не бойтесь ставить перед собой амбициозные планы и смело двигайтесь к их осуществлению!» — обратилась к выпускникам замглавы администрации округа Наталья Федорова.

С напутственными словами к ребятам обратились руководитель шатурского отделения Ассоциации ветеранов СВО Василий Карпов, председатель совета ветеранов Сергей Фролов, председатель «Боевого братства» Олег Языков. Каждый из них пожелал выпускникам успехов. Ребятам напомнили, что в настоящее время будущее страны во многом зависит именно от них. Военнослужащие РФ успешно выполняют боевые задачи в зоне СВО для сохранности страны. Задача молодого поколения — беречь Родину, способствовать ее прославлению.

В завершение мероприятия директора учебных заведений вручили школьникам талисманы победы. Ребята подготовили творческие номера, которые представили на сцене. Каждое выступление было посвящено защитникам Отечества.