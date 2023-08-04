Участники «Активного долголетия» из Чехова побывали в Серпухове

Лето – самое подходящее время для того, чтобы путешествовать, знакомиться с новыми местами и расширять кругозор. Именно поэтому участники проекта «Активное долголетие» из Чехова не сидят на месте.

На днях они побывали в Серпухове, где познакомились с достопримечательностями древнего города. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Гости увидели самые знаменитые места города, побывали на Соборной горе и в Высоцком мужском монастыре. Посетили смотровую площадку на Оке.

Стоит отметить, что такие экскурсии проводятся регулярно. Они дают возможность лучше узнавать историю близлежащих городов. Так, представители Совета ветеранов Чехова отметили, что у Серпухова – славная многовековая история. Это форпост столицы, надежно защищавший Москву от врагов.

«Уже завтра в Чехов с ответным визитом поедет наша делегация, для которой проведут экскурсию по музеям – усадьбам А.П. Чехова «Мелихово» и Лопасня – Зачатьевское», - подчеркнул глава.

Напомним, проект «Активное долголетие» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. С каждым годом его участниками становятся все больше людей серебряного возраста. А спектр тематических занятий и экскурсий постоянно расширяется.