Участники «Активного долголетия» из Озер плетут маскировочные сетки для отправки в зону СВО

Участники проекта губернатора Московской области «Активное долголетие» по всей области вяжут, шьют, плетут. Вот и участники из города Озеры не остались равнодушными, присоединились к плетению маскировочных сеток для бойцов СВО. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

На занятии долголетам рассказали, что для изготовления маскировочной сетки нужна основа и ленты из ткани, а также показали способ плетения, после чего каждый участник смог присоединиться к плетению маскировочной сетки.

Подчеркнем, что маскировочные сетки — важнейший расходный материал спецоперации, необходимый на передовой всем, независимо от того, пехота это, танкисты или штурмовики.