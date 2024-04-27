Участники «Диктанта Победы» из Можайского округа написали письма бойцам СВО

Впервые участники международной акции «Диктант Победы» смогли написать письма военнослужащим специальной военной операции. Так, было написано более ста писем.

Отмечается, что ящик «Почты России» был установлен на центральной площадке, которая располагалась на территории музея-заповедника «Бородинское поле». Слова благодарности и теплые пожелания написали более ста человек.

«Я часто пишу для наших солдат письма. Знаю, как они их с нетерпением ждут. Каждое письмо, каждое доброе слово для них — это огромная поддержка», — говорит волонтер Вероника Корнилова.

В скором времени все письма будут отправлены военнослужащим на фронт.