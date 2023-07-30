Участники форума «Территория смыслов» приняли участие в благоустройстве подмосковного Солнечногорска

Участники первой смены Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» поучаствовали в программе добрых дел по благоустройству Солнечногорска. Так, одна из групп занималась уборкой территорий военных памятников и мемориалов Солнечногорска.

«Уважение и память к погибшим воинам очень важны. Помогая приводить в порядок памятные места, мы сможем сохранить преданность и подвиги героев для будущих поколений» — поделилась студентка из Новороссийска Диана Вандеева.

Некоторые участники форума приступили к улучшению прибрежной зоны озера Сенеж.

«Сегодня мы убрали территорию площадью в шесть гектаров и собрали двенадцать кубов мусора. Мы сделали природу еще чище и красивее, проявив заботу об окружающем нас мире», — поделилась Мария Ашихмина, участница из Новосибирска.

Фото: [ Территория смыслов/vk.com ]

Известно, что помимо волонтерской деятельности, участники форума совместно с администрацией Солнечногорска организовали образовательную программу для всех жителей города. Целью программы стало знакомство участников мероприятия с основными направлениями деятельности Федерального агентства по делам молодежи, проектами АНО «Россия — страна возможностей» и образовательными программами Мастерской управления «Сенеж». Также были организованы лекции на темы спорта, экологии, урбанистики, которые посетило более двухсот горожан и гостей Солнечногорска.

В течение дня участники форума сотворили арт-пространство в городском центре народного творчества и досуга «Лепсе» — создали 10 уникальных арт-объектов, которые так полюбят дети. Придумали 92 варианта плакатов для социальной рекламы. Каждый плакат — это маленькая история, которая внесет положительные изменения в город Солнечногорск и обратит внимание на важные социальные проблемы. Ожидается, что плакаты будут отрисованы дизайнерами и использованы для социальной рекламы на улицах и в общественных местах города.