Участники группы «Би-2» оформляют себе гражданство Молдавии

Администрация президента Молдавии Адриана Бэлуцела сообщила, что за гражданством Молдавии обратились известные музыканты российской группы «Би-2». Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Конкретных артистов, которые предпочли начать процедуру оформления нового гражданства, не назвали. Известно, что у некоторых музыкантов рок-группы есть гражданство США, Израиля и Австралии. Во всех этих странах, кроме Америки, можно иметь два паспорта гражданина.

«Сегодня несколько участников группы "Би-2" и членов их семей подали документы на получение гражданства Республики Молдова. Наша страна была, есть и останется дружественной ко всем людям, которые хотят жить в мире и взаимопонимании», — отмечается в канале администрации Адриана Бэлуцела.

Напомним, что «Би-2» оскандалились в Таиланде. Музыкантов задержали из-за организации незаконной работы. Спустя время артистов депортировали в места, где у них есть гражданство. После этого для коллектива началась черная полоса: концерты стали повально отменять, группа оказалась на грани банкротства.