Участники губернаторской программы «Активное долголетие» из трех округов Подмосковья сыграли в лазертаг

В сообщении уточнили, что долголетов поделили на две команды, всего было около 40 участников из Дмитрова, Талдома и Одинцово. Такая игра подойдет тем, кто хочет попробовать что-то новое.

«Тематическая игровая площадка и интересный сюжет обеспечили вовлеченность каждого игрока, оставив яркие, незабываемые впечатления», — добавили в Минсоцразвития Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл историческую тропу к месту захоронения Василия Никитича Татищева в Солнечногорске.