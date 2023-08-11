Участники губернаторской программы «Активное долголетие» из трех округов Подмосковья сыграли в лазертаг
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Участники программы «Активное долголетие», которую инициировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сыграли в спортивно-развлекательную игру с использованием безопасного лазерного оружия, сообщили в областном Минсоцразвития.
В сообщении уточнили, что долголетов поделили на две команды, всего было около 40 участников из Дмитрова, Талдома и Одинцово. Такая игра подойдет тем, кто хочет попробовать что-то новое.
«Тематическая игровая площадка и интересный сюжет обеспечили вовлеченность каждого игрока, оставив яркие, незабываемые впечатления», — добавили в Минсоцразвития Подмосковья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл историческую тропу к месту захоронения Василия Никитича Татищева в Солнечногорске.