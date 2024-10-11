Участники клуба «Активное долголетие» в Красногорске могут посещать занятия по дыхательной гимнастике

Участники губернаторского проекта «Активное долголетие» в городском округе Красногорск, с удовольствием выполняют дыхательные упражнения, которые весьма полезны для здоровья человека.

Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что данная гимнастика положительно влияет на организм человека. Она уменьшает тревожность, делает сон более качественным, и помогает при хронической обструктивной болезни легких. Кроме того, такие упражнения снимают напряжение, делают людей более сосредоточенными, улучшают внимание.

Отмечается, что Центр «Активное долголетие» ждет всех желающих, при себе нужно иметь соцкарту жителя Подмосковья.