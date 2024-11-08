Участники международного форума из 27 стран мира посетили Коломну

Гости из множества стран прибыли в Москву ради ежегодного международного форума. Участников этого крупного мероприятия порадовали экскурсией по главным туристическим местам городского округа Коломна.

Иностранные делегации включили в себя журналистов, педагогов ведущих вузов, исследователей, переводчиков, представителей духовенства, общественников, членов молодежных сообществ и многих других деятелей. Столь разнообразных людей объединило желание лучше узнать Россию и русскую культуру, а также выступить со своими идеями по сотрудничеству.

В увлекательной экскурсии делегации сопроводил председатель окружного Совета депутатов Николай Братушков. Гостей провели в Коломенский Кремль, показали Соборную площадь, старинные улицы и угостили знаменитыми калачами. Иностранцы насладились историей, прониклись жизнью подмосковного округа и остались под большим впечатлением.

«В Коломне они смогли полностью погрузиться в атмосферу исконно русского мира. Порадовала и готовность участников встречи к продолжению сотрудничества и взаимодействия», — поделился впечатлениями Николай Братушков.

На встрече также смогли обсудить реализацию разных инициатив. Например, создание новых центров русского языка и культуры, обмен опытом в сфере образования, стажировки для учителей русского языка.

Отметим, что ежегодный международный форум в Москве проводит фонд «Русский мир», расширяя сотрудничество и развитие разных сфер заинтересованных стран.