Участники опроса «Росгосстраха» считают любовь и семью главными причинами счастья

Как пишет «Газета.ру» , всего причин для счастья россиян оказалось 102. Однако, среди всего обилия нашлись самые главные, и в сумме их назвали порядка 47% опрошенных, а это – почти половина.

Стало известно, что именно россияне считают главными вещами, которые дарят ощущение счастья – ими стали семья и любовь. Возможность засыпать и просыпаться рядом с любимым человеком, встретить настоящую любовь, а также в целом семейное благополучие – вот что на самом деле радует опрошенных, которые общались с ботом.

Чуть менее популярными оказались, например, выигрыш в лотерею, неожиданный подарок, поездка в другой город и т.д. Нашлись и менее очевидные, но такие же важные вещи как массаж или лечение больного зуба. Видимо, каждый видит счастье в своем, но единственное, что объединяет большинство – это чувство любви.