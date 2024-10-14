Участники памятного сверхмарафона Туполева в Дубне пробежали 60 км

В Дубне состоялся спортивный и патриотический пробег в память о легендарном советском конструкторе Андрее Туполеве, создателе первого советского цельнометаллического самолета. Марафон собрал 75 человек, включая сотрудников ГосМКБ «Радуга», представителей окружных организаций и легкоатлетов из Москвы, Белого Городка, Кимра, Тамбова, Сарапула, Железнодорожного.

Для участников марафона провели экскурсию в Центре патриотического воспитания имени А.Туполева в Устиново, позволили полетать на симуляторе одного из самолетов серии «ТУ» и рассказали больше интересных фактов о жизни и работах конструктора. После этого группа стартовала из населенного пункта до мемориала в Симоново, где когда-то стоял дом талантливого техника. Там возложили цветы в память о Туполеве и оказали уважение к его разработкам. Финишировали участники в Дубне.

«Традиция продолжается, потому что людям интересно. Здесь не учитывается время, бежишь в хорошей компании единомышленников. <...> Мы отдаем дань памяти Андрею Николаевичу Туполеву, как и основателю нашей промышленной площадки — Александру Яковлевичу Березняку», — отметил организатор XXIV комбинированного легкоатлетического пробега, председатель профсоюзной организации ГосМКБ «Радуга» Максим Щербаков.

Забег получился мощным: участники пробежали из одной точки в другую с остановками почти 60 километров. При этом марафон проходил в легком формате, так как люди сами могли выбрать, каким образом преодолевать дистанцию. Допустимо было проехать ее на велосипеде, роликах или просто пробежать.

Отметим, что спортсмены в 2024 году преодолели этот непростой путь в честь 73-летия ГосМКБ «Радуга» и 90-летия Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности. Всех, кто смог пробежать полноценные 60 км, наградили памятными наградами — подарками и грамотами.