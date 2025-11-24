Участники программы «Герои Подмосковья» познакомились с работой администрации Красногорска

Участники образовательной программы «Герои Подмосковья» посетили с ознакомительным визитом городской округ Красногорск. Для 16 ветеранов специальной военной операции организовали знакомство с работой муниципальной администрации, Центра управления регионом и Единой дежурно-диспетчерской службы, а также встретились с представителями Ассоциации ветеранов СВО.

В рамках программы гости посетили Детский научно-клинический центр имени Рошаля, где узнали о возможностях высокотехнологичной медицинской помощи, музей Красногорского завода имени Зверева, строительную площадку новой школы и Музей техники Вадима Задорожного. Глава округа Дмитрий Волков, являющийся наставником проекта, лично сопровождал участников, отмечая важность знакомства с местными традициями и инфраструктурой.

Программа «Герои Подмосковья» представляет собой региональное продолжение федерального проекта «Время Героев», реализуемого по инициативе президента России. Ее цель – подготовка квалифицированных кадров из числа участников СВО для дальнейшей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также на предприятиях Московской области.