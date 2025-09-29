Участники спецоперации собрали средства для реставрации иконы в храме на Сахалине

В храме святителя Иннокентия Московского, расположенном в Южно-Сахалинске, была проведена реставрация иконы, финансирование которой обеспечили участники специальной военной операции (СВО).

По словам настоятеля храма, протоиерея Виктора Горбача, Тихвинский образ Пресвятой Богородицы, датируемый XIX веком, вероятно, был доставлен на остров переселенцами с материковой части России в конце позапрошлого столетия. Их потомки передали ее храму в 90-е годы.

Священнослужитель отметил, что икона была старой, лакокрасочное покрытие начало разрушаться, а деревянное основание требовало серьезного восстановления. Обсуждалась возможность реставрации московскими специалистами, но высокая стоимость работ вызывала сомнения, несмотря на почитание образа прихожанами, которые молились перед иконой еще до постройки храма, когда община располагалась в старом здании.

Вопрос о целесообразности реставрации был решен после встречи с участником СВО. Боец по имени Игорь поделился своими переживаниями и рассказал, как чудом выжил в сложной и опасной ситуации на передовой.

В благодарность Богу за спасение он выразил желание сделать что-то для храма. Отец Виктор рассказал ему о нуждающейся в реставрации иконе и необходимой сумме.

Игорь и его товарищи, также участники СВО, собрали средства для оплаты работы реставраторов.

Реставрация заняла несколько месяцев. Специально для иконы был изготовлен киот. 27 сентября, в день Воздвижения Креста Господня, обновленный образ вернулся на свое место в храме.

Прихожане выразили уверенность, что будут молиться перед иконой, в первую очередь, за благотворителей, оказавших помощь в ее спасении, а именно, за бойцов Игоря, Виталия, Романа и Михаила.

Ранее сообщалось, что россиянка, лишившаяся пальцев на обеих руках, смогла вернуть мужа с СВО.