Участники СВО героически спасли истекавшего кровью врача

Двое сослуживцев под обстрелом ВСУ не меньше четырех километров несли истекавшего кровью врача, который бы не выжил без их помощи. Об этом сообщает RT.

История произошла в сентябре 2023 года на Запорожском направлении. Боец с позывным Патриот из Дагестана и его сослуживец заметили знакомого врача, который получил серьезное ранение. Сам медик неоднократно спасал жизни, но теперь сам нуждался в помощи.

По словам Патриота, по нему и товарищу били беспрерывно, но они бежали с врачом на руках, лишь бы успеть спасти ему жизнь. При этом сам медик весил около 90 кг. К сожалению, по пути пострадавшего ранили дополнительно — в бедро и живот. Началось сильное кровотечение.

«У него заплетался язык, терял сознание. На точке эвакуации была брошенная красная «Нива», но в ней не было бензина. Я побежал в соседнее село — там были наши связисты. Взял у них пятилитровую канистру с бензином и побежал обратно. Успели довезти раненого врача до наших медиков», — поделился он.

Врача в итоге смогли спасти, а после восстановления он вновь вернулся на передовую. Случай вспоминает до сих пор и благодарен участникам СВО.

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