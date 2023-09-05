Участники СВО и их дети получат возможность бесплатно учиться на подготовительных отделениях вузов

Минобрнауки РФ разработало проект, по которому участники СВО и их дети получат право обучаться на подготовительных отделениях вузов. Об этом сообщает ТАСС .

Приказ расширит список категорий граждан, имеющих право бесплатно пройти подготовительное обучение. Теперь таким правом смогут воспользоваться участники спецоперации и их дети. Также в ведомстве отметили, что право на бесплатное обучение получат и те, кто может поступить в образовательные учреждения на бюджетные отделения по квоте. В списки вошли мобилизованные, добровольцы, их дети и еще ряд военнослужащих.

Как подчеркнули в ведомстве, расширение возможностей для обучения позволят повысить уровень подготовки к освоению программ вузов.