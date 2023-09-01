Участники СВО и их дети получили с 1 сентября новые льготы

Все российские граждане, находившиеся на передовой в зоне специальной военной операции, а также их дети смогут, начиная с 1 сентября 2023 года, переводиться на обучение в колледжах и вузах РФ за счет бюджетных средств.

Как сообщает РИА Новости, принятый ранее закон вступил в силу. Как поясняет информационное агентство, для того чтобы перевестись с платного обучения на бюджет указанным категориям россиян необходимо просто подать заявление.

При этом важным фактором такого перевода является, что учащиеся не должны иметь долгов по оплате обучения, академических хвостов, а также различных дисциплинарных взысканий.

Обязательным будет предоставление подтверждающего участие в спецоперации документа. Данная льгота, как следует из текста закона, будет действовать до 31 августа 2024 года включительно с возможной пролонгацией.