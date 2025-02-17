Участники СВО ответили на вопросы школьников во время «урока мужества» в Щелкове

Занятия приурочили Дню защитника Отечества. Первый урок из патриотического цикла состоялся во флагманской школе №17 микрорайона Финский. Мероприятие посетили советник главы округа Виктор Дядюра, доброволец Евгений Бородуля, младший сержант, командир взвода обеспечения, мобилизованный в 2022-м году Иван Попик, майор, командир батальона Роман Андреев. Каждый из почетных гостей — участник спецоперации, который является отождествлением мужества и чести.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

Урок получился откровенным и познавательным. Ребята расспросили защитников о службе в зоне СВО; узнали, какую широкую кампанию по дезинформации развернул противник, и, что самое важное, услышали, как наши бойцы действовали в критических ситуациях, когда речь шла о жизни и смерти.

Глава округа Андрей Булгаков высказал мнение, что занятия в подобном формате положительно воздействуют на развитие молодого поколения. Серия «уроков мужества» непременно будет продолжена.