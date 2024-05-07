Участником акции «Окна Победы» в Воскресенске стал Дворец культуры «Юбилейный»

В Воскресенске проходит всероссийская акция «Окна Победы», в рамках которой участники тематически украшают окна в преддверии празднования великого праздника Дня Победы. К акции присоединился Дворец культуры «Юбилейный».

В честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне воспитанники студии изобразительного искусства «Кисточка» развесили на окнах Дворца культуры символы грядущего праздника. Руководитель творческого коллектива Ольга Арбузова активно помогала своим подопечным.

Цель акции — сохранить память о Великой Победе, о героических поступках соотечественников и передать ее последующим поколениям. Украшения на окнах символизируют память о погибших воинах, которые защищали Родину. Они являются своеобразной благодарностью горожан за силу, мужество и заветную победу.