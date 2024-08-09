Участников дня физкультурника в Павловском Посаде приглашают помочь жителям Курска

Оказать помощь в сборе гуманитарного груза может любой желающий. Сделать это можно в субботу, 10 августа, в рамках праздничных мероприятий.

В Павло-Посадском городском округе объявлен дополнительный сбор гумпомощи для Курска. Принести вещи можно в День физкультурника с 10:00 до 12:00.

Пункты приема будут работать на стадионах им. Р.Э. Классона в Электрогорске и «Старопавловский» в Павловском Посаде.

Чем можно помочь нуждающимся?

Вы можете принести все, что считаете нужным из вещей первой необходимости. Так, к примеру, в гуманитарный груз чаще всего входят:

1) Средства для оказания первой помощи

Это могут быть различные медикаменты (обезболивающее, жаропонижающее, противодиарейные средства, антибиотики, антигистаминные, средства от кашля и насморка). Также принимаются бинты, марли, пластыри, спиртовые салфетки и другие кровоостанавливаюшие средства.

2) Продукты длительного хранения

Различные условия неплохо переносят консервы, сухари, лапша быстрого приготовления, печенья и тому подобное. Не лишними будут орехи, армейские сухпайки и другая высококалорийная еда.

3) Средства личной гигиены

Для поддержания чистоты и порядка жителям Курска необходимы зубные щетки и пасты, бритвы и средства для бритья, гели и мыло, а также влажные салфетки, туалетная бумага и не только.

4) Новая одежда для всех возрастов

Пострадавшие и эвакуированные жители Курска, экстренно покинувшие свои дома, нуждаются в одежде, соответствующей погодным условиям. Также нужны носки, белье, футболки, брюки, детские вещи и т.д.

5) Электроприюоры и мелкая бытовая техника

Пункты примут чайники, электрические плиты, кипятильники и многое другое. Помочь может каждый по мере своих возможностей — пригодится любая вещь. Ждем всех неравнодушных!