Участников конкурса рождественской открытки «Счастливое Рождество» наградят в Кашире

Жителей подмосковной Каширы, которые приняли участие в конкурсе рождественской открытки «Счастливое Рождество», приглашают на награждение. Об этом сообщили в социальных сетях администрации городского округа.

«Состоялось заседание жюри и определение победителей окружного семейного конкурса рождественской открытки «Счастливое Рождество». Ежегодный конкурс на лучшую рождественскую открытку проводится в городском округе Кашира и уже давно стал традиционным любимым конкурсом маленьких каширян», - говорится в сообщении.

В рамках конкурса свои работы представили дети и подростки в возрасте от 3 до 18 лет, в общей сложности их число составило почти 200 штук. Церемония награждения запланирована на эту субботу, мероприятие пройдет в Культурно-досуговом центре «Родина».