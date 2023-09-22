Участников СВО из Ленинского городского округа наградили Орденами Мужества посмертно

Указом Президента России Владимира Путина четыре участника специальной военной операции из Ленинского городского округа были посмертно награждены Орденами Мужества. Об этом в Сети рассказал глава муниципалитета Алексей Спасский.

Церемонию провели 21 сентября в День воинской славы России и годовщину победы в битве на Куликовом поле. В мероприятии принимали участие военный комиссар города Домодедово и Ленинского городского округа Максим Гарданов, председатель местного Совета депутатов Станислав Радченко, которые вручили награды родным погибших российских солдат.

Алексей Спасский отметил заслуги участников специальной военной операции, которые ценою собственной жизни отстаивают независимость и интересы России, как и более шести веков назад их предки защищали Русь на Куликовом поле.