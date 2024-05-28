Участнику СВО из Шатуры помогли подключить газ и установить новую плиту

После получения просьбы о помощи в доме Ивана Калинского в поселке Мишеронский оперативно поставили новую плиту. Ответственность за подключение взяли на себя сотрудники Мособлгаза. Они успешно провели газ к новой кухонной технике, которой теперь может пользоваться боец и его близкие.

Иван Калинский участвовал на СВО, выполнял воинский долг на Луганском и Донецком направлениях. Попал под обстрел на одной из миссий при исполнении приказа командира. Шатурянина неоднократно приставляли к наградам, одна из которых была вручена после битвы за Бахмут. Также получил другую престижную награду — Государственную медаль «За отвагу», ставшей самой дорогой в коллекции. Сейчас военный находится на реабилитации после ранения. В будущем он планирует вернуться на службу и продолжить помогать Родине.