Участница «Беременна в 16» назвала причину неудач Бузовой с мужчинами

Как сообщает портал «Дни.ру» , известная певица пыталась построить личную жизнь на шоу под названием «Дом-2», но так ничего и не получилось.

Артистка нередко участвует в интервью и так же часто говорит о своей мечте. Она заключается в надежном и крепком плече – мужчине, который будет рядом.

Звезда очень хочет семью и даже задумывалась о наследниках. Однако из-за расставания с блогером, которого зовут Давид Манукян, Бузова больше не афиширует подробности личной жизни.

Снежана Фартуна поразмышляла над этим и решила, что все проблемы на личном фронте певицы родились на фоне сильного характера певицы. По ее словам, невозможно такое, чтоб в одном доме уживались «два мужика». Также участница шоу «Беременна в 16» считает, что Бузовой мешает куча травм.