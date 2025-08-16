В Москве, в Театральном центре «На Плющихе», прошел юбилейный XXV всероссийский конкурс красоты для замужних женщин. Об этом информирует ТАСС .

В борьбе за звание «Миссис Россия» участвовали 46 участниц из 22 городов. Самой юной претендентке было 26 лет, а самой зрелой — 63 года.

В конкурсе, который проходил в Магнитогорске, победу одержала Екатерина Семенова, ей 37 лет. В качестве главного приза за победу ей вручили корону, выполненную вручную.

Екатерина Семёнова — специалист по управлению коммерческой недвижимостью и член благотворительного фонда «Я — Женщина». В прошлом она уже была удостоена таких званий, как «Краса Магнитки», «Краса Уральского федерального округа» и «Жемчужина Магнитогорска». У Екатерины есть 7-летний сынишка по имени Демид.