Участница музыкального форума «ДАР» из Ногинска выиграла спецпризы и ротацию своей песни на радиостанциях

Участница музыкального форума «ДАР» (Детский автор России) Олеся Казаченко из подмосковного Ногинска выступила в финале и выиграла специальные призы, а также ротацию своей песни «Простыла» на радиостанциях, сообщает интернет-издание «Богородские вести».

В издании уточнили, что до финала в Сочи дошли 13 лучших авторов, которые представляли Подмосковье, Москву, Челябинск и другие регионы России. Песни участников оценивали заслуженные артисты России певец Леонид Агутин и певица Анжелика Варум, певица Нюша и другие. Единственная представительница из Московской области также была награждена сертификатом программы «Больше чем путешествие» от партнера конкурса общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых», отметили в оргкомитете.