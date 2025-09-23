Участницы федерального проекта «Мама-предприниматель» посетили Коломну для обмена опытом
Фото: [администрация городского округа Коломна]
В Коломне состоялся визит участниц федерального проекта «Мама-предприниматель» в музей-мануфактуру «Душистые радости». Эта встреча прошла в рамках регионального этапа общероссийской инициативы, направленной на содействие развитию женского предпринимательства.
В сопровождении заместителя главы городского округа Коломна Романа Панчишного, гости провели встречу с администрацией музея-мануфактуры, приняли участие в интерактивном мастер-классе и лично ознакомились с производственным процессом, благодаря чему увидели, как в «Душистых радостях» создают игрушки, стильные аксессуары, парфюмерные композиции и натуральное мыло.
«Встретили участниц уникальной программы «Мама-предприниматель». Женщины, стремящиеся к созданию собственного бизнеса, получают полный набор необходимых ресурсов для начала деятельности: проходят обучение по теоретическим и практическим направлениям под руководством бизнес-тренеров, делятся опытом с успешными предпринимателями и получают консультации от специалистов. Рассказали им о Коломне и пригласили к нам, чтобы они могли реализовать свои бизнес-идеи», - поделился Роман Панчишный.