Участницы федерального проекта «Мама-предприниматель» посетили Коломну для обмена опытом

«Встретили участниц уникальной программы «Мама-предприниматель». Женщины, стремящиеся к созданию собственного бизнеса, получают полный набор необходимых ресурсов для начала деятельности: проходят обучение по теоретическим и практическим направлениям под руководством бизнес-тренеров, делятся опытом с успешными предпринимателями и получают консультации от специалистов. Рассказали им о Коломне и пригласили к нам, чтобы они могли реализовать свои бизнес-идеи», - поделился Роман Панчишный.