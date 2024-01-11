Участницы проекта «Активное долголетие» из Городского округа Пушкинский приняли участие в фотосессии в русском стиле

Участницы клуба «Активное долголетие» Комплексного центра «Пушкинский» в Ивантеевке приняли участие в фотосессии в русском стиле. Об этом сообщили в Минсоцразвития Подмосковья.

Их сфотографировали в одежде насыщенных цветов с узорами, уточнили в ведомстве, в том числе, платках.

«Как умело и креативно дополнили образ бусами и шарами наши долголеты. Фотосессия — прекрасный способ расслабиться и насладиться чудесными снимками», — добавил руководитель центра Артем Савин.

Отметим, что данный проект реализуют в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Участники клуба могут посещать творческие, спортивные и другие бесплатные мероприятия. Все они направлены на поддержание активного образа жизни среди представителей старшего поколения.