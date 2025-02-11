Участницы проекта «Активное долголетие» в Кашире вяжут теплые носки для бойцов СВО

Участницы студии «Волшебный клубок» выполняют одновременно две важные задачи. В первую очередь они оказывают внимание соотечественникам, которые защищают Родину. Носки — товар, который предложен в широком ассортименте в магазинах. Однако изделия ручной работы, в которые вложена душа и человеческое тепло, — ценная вещь для защитников.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

Кроме того, участницы студии «Волшебный клубок» развивают свои способности. Доказано, что вязание развивает мелкую моторику рук, тренирует память и укрепляет нервную систему. Мастерицы проявляют также творческие способности. Вязание – это сложный технический процесс, который активизирует мозговую деятельность, требует физической активности. Труженицы считают, продумывают каждую петлю и сосредотачиваются на работе.

Участницы проекта «Активное долголетие» не останавливаются на достигнутом. Они продолжают вязать теплые вещи, чтобы волонтеры передавали их бойцам в зону специальной военной операции. Присоединиться к проекту могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. В рамках проекта есть много других занятий. Для записи работает телефонная линия: 8 (49669) 28-147. Подробности размещены на официальном сайте организации.