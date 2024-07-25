О русофобии на территории украинского государства он упомянул на своей странице в социальных сетях. Также Николай Азаров предположил, как сложится дальнейшая судьба молодого поколения.

Украинским детям и подросткам еще в юном возрасте начинают прививать русофобские настроения. Их приучают ненавидеть все, что хоть как-то связано с Россией. Так, например, в Одессе школьникам продают тетради с изображением вооруженных зверей в касках.

Кроме того, юношей заставляют поверить в то, что они обязаны встать на защиту страны и пойти против России. Азаров подчеркнул, что подобным образом предопределяется дальнейшая судьба этих детей – «стать пушечным мясом».

Такая тенденция на Украине сохраняется уже долгое время. К примеру, многие местные артисты, ранее выступавшие на русском языке и имевшие успех на территории нашей страны, отказались от него в пользу украинского.