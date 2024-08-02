Учения по предотвращению очага бешенства провели в Подмосковье

В Подмосковье на территории Государственного бюджетного учреждения ветеринарии провели региональные командно-штабные учения, которые были направлены на предотвращение распространения и ликвидацию очага бешенства. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Специалисты ветеринарной службы отработали теоретические знания и практические навыки, а также улучшили систему управления силами и средствами по взаимодействию с другими органами исполнительной власти», — говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие представители областного Минсельхозпрода, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Россельхознадзора, администрации муниципалитетов и не только. В ведомстве добавили, что такая работа позволит отработать действия на случай, если в регионе возникнут биологические угрозы и эпидемии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.