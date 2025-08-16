В Химках пройдет забег на 10 км по набережным канала имени Москвы

Химки станут центром притяжения для любителей бега, сообщила пресс-служба администрации городского округа. В это воскресенье, 17 августа, организаторы из клуба Khimkirunbar и сообщества PRO-комьюнити подготовили для всех желающих захватывающий 10-километровый забег по живописным набережным канала имени Москвы.

Особенностью этого мероприятия станет присутствие специального гостя — победительницы Первенства России по легкой атлетике Ульяны Андреевой. Это уникальная возможность для участников не только проверить свои силы, но и пообщаться с профессиональной спортсменкой и узнать секреты подготовки чемпионов.

После завершения забега всех ждет приятный бонус — восстановительные изотоники и протеиновые батончики, которые помогут восполнить потраченную энергию. Организаторы создадут дружескую атмосферу, где можно будет обсудить результаты, поделиться впечатлениями и найти единомышленников.

Сбор участников запланирован на 9:10 мск у кафе «Лагманная» по адресу: улица Московская, дом 28/2. Начало забега — в 9:30. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте.

