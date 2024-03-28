Ученик шатурской школы Никита Буданов поедет во Владивосток отстаивать честь округа на чемпионате по программированию

Ученик шатурской четвертой школы Никита Буданов стал одним из победителей конкурсного отбора в рамках второго всероссийского чемпионата по программированию «Искусство кода».

Победа десятиклассника вызвала гордость, но не удивление. Ведь школьник интересуется компьютерными технологиями с самого детства. Директор школы №4 города Шатура Елена Козлова отметила, что такие дети, как Никита, рождаются в единственном экземпляре.

«Человек идет тем путем, который ему нравится. Вот, что ему нравится делать, он делает. Обучается сам», — охарактеризовала школьника Елена Козлова.

По мере взросления менялись и увлечения Никиты. Сначала ученик создавал сайты. Теперь пишет видеоигры. Одну из авторских игр школьник отправил на чемпионат. Кроме того, ученик должен был ответить на ряд вопросов в рамках олимпиады. Жюри высоко оценило видеоигру. С ответом на вопросы Никита также отлично справился.

Теперь юноша отправится во Владивосток на пятую тематическую смену в детский центр «Океан», которая продлится с 12 апреля по 2 мая. Там же Никита сможет продемонстрировать свои знания и умения во время очного финала по программированию «Искусство кода». Школьник рассказал, что многому обучается во время анализа ошибок других людей.

«Я готовлюсь по курсам в интернете, просматриваю различные ролики и читаю статьи», — рассказал Никита.

Администрация городского округа Шатура желает Никите Буданову победы и приятных эмоций от посещения детского центра «Океан».