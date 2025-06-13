Ученики из Серпухова отмечены за участие в акции «Добрые крышечки»

13 июня представители серпуховских школ и педагогический состав получили официальное благодарственное письмо от Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Письмо было вручено коллективу и учащимся школы №8, специализирующейся на обучении детей с особыми образовательными потребностями, расположенной в городском округе Серпухов. Признание связано с их активностью в рамках проекта «Добрые крышечки».

Поддержка этой инициативы стала важной частью воспитательной системы школы, способствующей развитию у детей эмпатии, осознанности и готовности к общественно полезной деятельности. Точка сбора крышечек для акции действует на базе муниципального предприятия «Серпуховское информационное агентство».

Директор агентства Мария Панкратьева передала Благодарственное письмо директору школы №8 Ирине Мурашкиной. Мария Владимировна выразила благодарность ученикам и педагогам за их вовлеченность и сочувствие к людям, столкнувшимся с трудностями. За восемь лет проведения акции удалось собрать более 1300 тонн крышек, что позволило направить вырученные средства (около 32 миллионов рублей) на поддержку 86 приемных семей.

Успех акции стал возможен благодаря участию большого количества неравнодушных граждан. Проект «Добрые крышечки» пользуется неизменной поддержкой жителей Серпуховского городского округа на протяжении нескольких лет, привлекая к участию различные образовательные и культурные организации, что демонстрирует высокий уровень гражданской ответственности и социальной активности.