Ученики каширской школы приняли участие в мастер-классе по оказанию первой помощи
Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]
Мастер-класс прошел в Подмосковной Кашире. В рамках Всероссийского проекта Мастер-класса «Первая помощь».
Организаторами были представители местного отделения «Движения первых».Около шестидесяти активистов приняли участие из разных школ и округов. Было рассказано о правилах оказания первой медицинской помощи. Всю теорию школьники применяли на практике. После обучения им были выданы сертификаты.
«Мы живем и радуемся жизни и порой не задумываемся о том, как правильно и грамотно оказывать первую медицинскую помощь. И очень часто, когда на оказание первой помощи отводятся минуты, а порой и секунды — многие теряются, совершают ошибки, упускают драгоценное время. Важно, чтобы каждый человек, в том числе и школьник, знал основные принципы оказания первой медицинской помощи и умел оказать ее пострадавшему»-Отметила Ангелина Фитисова.