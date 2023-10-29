Ученики каширской школы приняли участие в мастер-классе по оказанию первой помощи

«Мы живем и радуемся жизни и порой не задумываемся о том, как правильно и грамотно оказывать первую медицинскую помощь. И очень часто, когда на оказание первой помощи отводятся минуты, а порой и секунды — многие теряются, совершают ошибки, упускают драгоценное время. Важно, чтобы каждый человек, в том числе и школьник, знал основные принципы оказания первой медицинской помощи и умел оказать ее пострадавшему»-Отметила Ангелина Фитисова.