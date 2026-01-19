Ученики казанской школы обнаружили установленную в туалете видеокамеру

На распространенном в Сети видео, которое, предположительно, сняли сами школьники, четко видно, что камера наблюдения направлена в сторону туалетных кабинок и открытых писсуаров. В данный момент неизвестно, было ли устройство подключено к сети и велась ли запись. Эта находка вызывает серьезные вопросы о соблюдении конфиденциальности в учебном заведении. Журналисты попытались оперативно связаться с руководством школы для получения комментариев, однако их попытки не увенчались успехом. По информации Mash Iptash, директор учебного заведения сначала сбрасывала входящие звонки, а затем и вовсе отключила свой телефон, что лишь усилило ажиотаж вокруг ситуации. Инцидент требует срочного и тщательного разбирательства со стороны правоохранительных органов и управления образования. Установка камер в местах, не предназначенных для видеонаблюдения, особенно в школьных туалетах, является грубейшим нарушением.