Ученики одной из школ городского округа Серпухов собрали 170 кг макулатуры

Ученики средней школы № 10 городского округа Серпухов сдали 170 кг вторичного сырья в рамках экологической акции «БумБатл». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подчеркивается, что данный проект стал важной частью всероссийской инициативы по сбору макулатуры, которая организована по инициативе Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» в рамках реализации нацпроекта «Экология».

Участие в «БумБаттле» дает возможность каждому проявить заботу о природе, собирая и сортируя бумагу, что способствует снижению объема отходов и сохранению природных ресурсов.

В данной акции приняли участие ученики трех вторых, трех седьмых, одного четвертого, одного шестого и одного одиннадцатого классов школы № 10 городского округа Серпухов. Каждый класс активно поддерживал инициативу, организуя сбор ненужной бумаги и вовлекая своих одноклассников и родителей.

Серпуховская школа продолжит сбор ненужной бумаги в рамках школьного экологического проекта «Сохрани дерево — сдай макулатуру», который направлен на сохранение экологии родного города, края и страны.