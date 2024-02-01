Ученики школы-интерната из Одинцово шьют одежду для бойцов СВО

Воспитанники Старогородковской специальной школе-интернате имени А. В. Фурагиной из Одинцовского городского округа изготавливают одежду солдатам, несущим службу в зоне специальной военной операции.

Отмечается, что в образовательном учреждении после капитального ремонта открыли полноценные мастерские, где дети осваивают свои первые профессии. Швейному мастерству старшеклассники учатся в кабинете, напоминающем по уровню оснащенности швейный цех на хорошем предприятии.

Примечательно, что по желанию — некоторые ученики остаются работать и после уроков. Так, с одной стороны, они поддерживают бойцов, а с другой — совершенствуют своё мастерство, которое поможет им в жизни.